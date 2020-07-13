邊個咁狠心？江嘉敏遭TVB重鎚手摑到呆

藝人江嘉敏日前現身東區裁判法院外，為無綫新劇《七公主》拍攝外景，她劇透謂因為做錯事而要上庭，但竟然遲大到，問到私下都經常遲到？她即笑話：「我個人唔遲到㗎！可以問吓啲監製，我好準時，哈哈！」

新劇開拍數月，嘉敏自爆暫時分別被兩個人掌摑，第一個是飾演其姊的黃翠如：「佢同我講唔識打人，拍嗰陣佢都好驚，但佢打得唔痛嘅。」續謂第二個是「重鎚手」：「有位演員摑我一巴就真係痛，係利穎怡！佢打開Boxing，劇情講我坐監嗰陣，唔服佢做大家姐就被摑，當下我嗰反應係真㗎，因為都有啲力度！（耳仔有冇聽唔到嘢？）我係呆咗唔知做緊乜，好欣賞佢咁大膽拍落嚟冇NG，後尾佢都有同我講唔好意思。」

問到之後劇情可有反擊機會？嘉敏打趣話希望打破「定律」：「發覺監製好鍾意我被人打，通常我都係被人打、被人追、被人殺！」又指雖然最近外景、廠景兩邊走，但一有時間都會收睇有份演出的熱播劇《殺手》，並「大呻」各人都給予同一意見：「入面我要講普通話，都有問番屋企人同朋友我嘅表現，點知佢哋一致話我嗰陣瘦好多，畀監製養肥咗！」