王大陸度橋為馬思純送暖　佘詩曼撐勇敢面對情緒病

馬思純的精神狀態時好時壞，曾多次缺席廠內錄影，甚至中途離場，不過《看我的生活》的節目嘉賓佘詩曼（阿佘）、王大陸及內地歌手黃明昊為開解她，決定齊齊去「洞天福地」黑䴢峰露營，惟馬思純不在狀態，常獨自一人離群。

除了遲到3個鐘與大隊集合外，她又嫌車上閒談中的三位嘉賓太嘈吵，影響其睡眠，而且會問遊戲會否太刺激，似是隨時要臨陣退縮。一行人徒步上山，她行了幾級樓梯已虛弱地說腳震走不動，王大陸即貼心地陪她坐下休息。

王大陸和阿佘特別照顧馬思純，不時扶她「慢步」，又送上愛的抱抱氹她笑，花盡心思發放正能量。當中最令人感動是阿佘自編自演一幕「港劇溝女橋段」，叫馬思純看着她手上的蠟燭：「你看這個火，它多堅強。」然後趁她閉目許願時指示王大陸及黃明昊放煙花，馬思純深受打動，感謝眾人用心陪伴：「那次露營之後，情緒好了不少，我過了開心的一天」。

阿佘接受東網訪問時表示知道馬思純有輕微情緒病，覺得現今社會容易遇上不同壓力，只要勇敢面對，不要諱疾忌醫，最緊要和家人或朋友傾訴，一切事也會好轉，而她感壓力大時，會勁食一餐或和朋友聚會，大笑大鬧一晚將負能量發洩，盡量避免獨個兒留家中鑽牛角尖。