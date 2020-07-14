焦慮症導致氣喘視障　馬思純傳停工治抑鬱

32歲內地女星馬思純從童星出身，有指多得有親姨、內地著名女星蔣雯麗助力，演藝路一帆風順，並憑電影《七月與安生》與好友周冬雨同膺金馬影后。

同「后」不同命，周冬雨再闖高峰摘下金像影后之時，馬思純似乎卻後勁不繼，近3年未見新的代表作。她與內地流量男神鄧倫去年演出內地勵志劇《加油，你是最棒的》，「胖若兩人」的她解釋是為角色增重33磅，但拍畢3個月而且瘋狂減磅下，有網民指她依然肥到與相聲藝人賈玲撞樣，一度成為網上熱搜。

其實馬思純入行以來一直承受沉重輿論壓力，除了被指靠親戚上位而非憑實力外，亦經常被取笑身形，加上與拍拖3年的歐豪分手，事業、愛情雙雙失守，情緒問題終於爆煲。

早前她在內地綜藝節目《看我的生活》中，首度公開其「非人生活」，自爆患上焦慮症，目前要靠藥物控制情緒，面容浮腫的她直言：「吃藥的話，3天會胖8斤（約18磅），不吃藥時，體重又暴跌，而且身體變得僵硬，腳軟到由床走到房門都不能，還會不停喘氣，甚至眼睛看不見。」她苦笑稱雖然怕肥，但跟病魔的煎熬相比，還是選擇食藥。

她又指讀初中時長期遭同學欺凌：「不知甚麼原因，被同學往飲料加粉筆灰、抹布水。」並在不知情下飲下「加料」飲品，回家跟媽媽訴苦卻遭冷待，心靈比身體更受創。在完成節目後，有消息指她全面停工，已赴外地專心養病。