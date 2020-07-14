東方日報C1：馬思純氣喘有視障傳停工治焦慮症

曾與閨蜜周冬雨同奪金馬獎「最佳女主角」的內地女星馬思純，近年事業被指走下坡，而且身形暴脹成為網民笑柄，陷入人生谷底。原來她飽受焦慮症困擾，剖白發病時會氣喘及行動不便，甚至短暫失明，為靜心休養，有傳她已外遊暫時息影。

32歲的馬思純童星出身，有指多得親姨、內地著名女星蔣雯麗的助力，演藝路一帆風順，並憑電影《七月與安生》與好友周冬雨同膺金馬影后。同「后」不同命，周冬雨再闖高峰摘下金像影后之時，馬思純似乎後勁不繼，近3年未見新的代表作。她與內地流量男神鄧倫去年演出內地勵志劇《加油，你是最棒的》，「胖若兩人」的她解釋為角色增重33磅，但拍畢3個月而且瘋狂減磅下，有網民指她依然肥到與相聲藝人賈玲撞樣，一度成為網上熱搜。

食藥暴脹：3日肥18磅

其實馬思純入行以來，一直承受沉重輿論壓力，除了被指靠親戚上位而非憑實力外，亦經常被取笑身形，加上與拍拖3年的歐豪分手，事業、愛情雙雙失守，情緒問題終於爆煲。早前她在內地綜藝節目《看我的生活》中，首度公開其「非人生活」，自爆患上焦慮症，目前要靠藥物控制情緒，面容浮腫的她直言：「吃藥的話，3天會胖8斤（約18磅），不吃藥時，體重又暴跌，而且身體變得僵硬，腳軟到由床走到房門都不能，還會不停喘氣，甚至眼睛看不見。」她苦笑稱雖然怕肥，但跟病魔的煎熬相比，還是選擇食藥。她又指讀初中時長期遭同學欺凌：「不知甚麼原因，被同學往飲料加粉筆灰、抹布水。」並在不知情下飲下「加料」飲品，回家跟媽媽訴苦卻遭冷待，心靈比身體更受創。

佘詩曼傍實教減壓

馬思純的精神狀態時好時壞，曾多次缺席廠內錄影，甚至中途離場，不過《看》的節目嘉賓佘詩曼（阿佘）、王大陸及內地歌手黃明昊想盡辦法開解她。當中最令人感動是阿佘自編自演一幕「港劇溝女橋段」，叫馬思純看着她手上的蠟燭：「你看這個火，它多堅強。」然後趁她閉目許願時指示王大陸及黃明昊放煙花，馬思純深受打動，感謝眾人用心陪伴：「那次露營之後，情緒好了不少，我過了開心的一天」。不過完成節目後，有消息指她全面停工，已赴外地專心養病。

阿佘昨日受訪時坦言知道馬思純有輕微情緒病，覺得現今社會容易遇上壓力，一定要勇敢面對，不諱疾忌醫，最重要向家人或朋友傾訴，事情必定會好轉。她又自言感到壓力時會大食一餐或約朋友聚會，大笑大鬧一晚紓解負能量，避免獨自留家鑽牛角尖。

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