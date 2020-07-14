Rody夏日打卡熱點　萌到香港

旅遊癮發作，心癢難耐坐唔定？其實又點止你一個，仲有活潑可愛的Rody跳跳馬！今個夏天Rody投入幻化成法國巴黎藝術之都的上水廣場，展開不一樣的《上水廣場 × Rody French Romance 夏日奇幻之旅》，小記率先帶大家暢遊場內熱點，瘋狂打卡FF鬆一鬆。

全新布置 情侶必到

凡有Rody出現的地方，勢必成為大家打卡之處，由即日起至8月31日全新布置的《上水廣場 × Rody French Romance 夏日奇幻之旅》，當然也不例外。場內有多個打卡位，包括4.5米高的《Rody夢幻鐵塔》、馬卡龍法式甜品馬車，由35件夢幻紫紀念版Rody組成的3D畫，擺定甫士陪大家影相和Selfie。同場還有《「Wall」心 Rody凱旋門》互動遊戲，向另一半宣告愛的宣言；另有期間限定《上水廣場 × Rody立體照相館》，與表情多多的Rody合照並打印成3D立體照片。各位更可憑指定會員積分換領一系列上水廣場 × Rody限量夏日禮品，如手提風扇、兩用Tote Bag、水杯和充氣跳跳馬，小記提提大家，禮品數量有限，換完即止！

同場加映：「消費Fun分享」有着數

由即日起至8月30日（逢星期六及日），The Point by SHKP會員在場內商戶以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可換領現金贈券，再加香薰套裝、面霜及AirPods Pro等高達$15,000精選禮品，消費攞回贈之餘仲有禮品拎，抵上加抵！

《上水廣場 × Rody French Romance 夏日奇幻之旅》

日期：即日起至8月31日

時間：10:00am~10:00pm

地點：Landmark North上水廣場2樓中庭（上水港鐵站A4出口）