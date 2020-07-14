英報章誹謗案開審　前助手出庭爆安芭虐打尊尼特普多年

荷里活著名男星尊尼特普（Johnny Depp）控告《英國太陽報》誹謗一案昨日繼續開審，尊尼與影星前妻安芭赫德（Amber Heard）繼續出庭作供。昨日尊尼律師在庭上讀出前助手Stephen Deuters的供詞，Stephen爆安芭虐打尊尼多年！

現職尊尼製作公司Infinitum Nihil歐洲部門主席的Stephen在供詞中表示見過安芭多次，從未見過她有受傷過的痕跡。而他對於安芭2016年入稟向尊尼申請臨時禁制令而感到極度意外以及憤怒。他說：「我知道赫德小姐在這關係中才是施虐者，我感到震驚的是她會有這種的行為。」Stephen亦提到其中一次的經過，2014年5月當時尊尼與安芭於由波士頓飛抵洛杉磯，他表示雖然當時自己戴住耳筒但仍見到安芭對尊尼指手劃腳，期間尊尼頑皮地輕拍安芭一下屁股，怎料安芭卻感到冒犯加重對尊尼的虐待。之後他與尊尼的我人保鏢介入，尊尼即躲在廁所反鎖自己直至落機為止！

尊尼亦有在昨日審訊中作供，他表示有次被安芭虐打是她的30歲生日派對後，她得知尊尼被前商務經理偷走6.5億美元之後在爭執期間向他施以重拳。