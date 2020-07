歌手林奕匡(Phil)早前出海玩時失足墮海受傷,要留喺屋企養傷,不過好在有個好老婆為佢打點一切!

「林太」李靄璣(Rikko)喺社交網交代老公最新情況,佢話:「佢覆診後做了物理治療,醫生話佢戴個immobilizer(固定帶)多幾日,就可以唔戴啦👏🏻🙌🏻」而頭嗰幾星期,阿Phol瞓覺時會痛醒,一路郁唔到隻手,會連帶頸部、背部、胸口都會酸痛,Rikko就化身私家看護,為老公洗頭抹身、清洗傷口:「話過會互相照顧對方一生一世,並唔係信口開河😏」而阿Phil就Sweet爆冧老婆,留言話:「I definitely have the best wife😘(我絕對係有個最好嘅妻子)」

阿Phil好番少少,已經好心急,仲冇啦啦走去吸塵,Rikko笑言真係畀老公激死!最後佢叫大家唔使擔心,Phil最近日日唱歌,仲竟然彈到小小鋼琴,叫大家都要好好保重🙌🏻!