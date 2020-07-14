失蹤五日被尋回　《歡樂合唱團》女星證實死亡

憑美劇《歡樂合唱團》（Glee）走紅的女星Naya Rivera上周三（8日）與兒子於加州洛杉磯西北郊皮魯湖外出坐艇時失蹤，Naya一直未被尋回。事隔5日經過警方一輪搜索之後，在湖內找到一具遺體，並證實屬於Naya！終年33歲。

事後警方開記者會透露詳情，他們相信事發時她與兒子去游水，她們乘坐的艇漂走。而當時她用盡氣力將兒子送回艇內但卻冇力救自己。她的4歲兒子Josey當時亦向警方表示被母親協助上艇。之後他就見到母親在水中消失！警方日前曾公開Naya母子出海時的閉路電視片段，據知2人當時坐艇向北前進，警方及後在艇內發現正睡覺的兒子，但母親游水後便沒有再回來，她的救生衣則在艇上。而失蹤前一日，Naya上載親吻兒子的照片並留言：「只有我倆。」獲救後的Josey情況良好，現由其父親，即Naya的演員前夫Ryan Dorsey照顧。警方早前表示已假設Naya死亡，由拯救變為搜索屍體處理。

警方尋回一具屍體後，Naya的家人以及朋友均趕到皮魯湖等消息。而前來的還有《歡》的一眾拍檔包括Amber Riley、Chris Colfer、Kevin McHale、Heather Morris以及Jenna Ushkowitz等，他們手拖手對住個湖祈禱。