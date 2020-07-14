飲酒開直播　南優賢被社長爆粗打頭惹爭議

去年10月以社會服務要員身份入伍的韓國男團INFINITE成員南優賢，早前與今年退伍的隊長聖圭及所屬的Woollim事務所社長李重燁飲酒時開直播，期間李重燁因飲醉酒而爆粗辱罵南優賢，片段今日在網上瘋傳，引起不少INFINITE粉絲不滿。

直播開始不久，李重燁便打向南優賢的帽子，並說：「打佢啦，打佢啦，打咗又點啫。」之後南優賢便將鏡頭轉到聖圭的方向，並說：「真係最惡劣。」李重燁便突然寸南優賢說：「你個樣最惡劣。」

李重燁之後繼續鬧南優賢：「你開直播做咩？你塊面有80kg咁重，唔好再開啦。」其後南優賢便說「有留言話社長你飲到好醉啦」，與聖圭試圖收拾場面，但李重燁卻開始爆粗辱罵南優賢：「你個XX點解變得咁溫馴？」南優賢便叫對方不要爆粗，聖圭則說：「社長你聽朝肯定會後悔。」南優賢亦見情況不妙，提早關上直播。

不少粉絲對李重燁的言行大表不滿：「就算關係有幾好，但係公開直播裏面咁樣講嘢真係好無禮」、「睇到成員都覺得好不知所措」、「INFINITE都有一定年資，社長真係好無禮」。