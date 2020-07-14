入手新跑鞋　由「零」開始動起來！

由Trafton Cole及Eddie Haan於1928年創立的美國時尚品牌COLE HAAN，90多年來一直以傳統工藝及革新創意打造各款鞋履。自早年LunarGrand鞋款面世開始以至過渡成為OriginalGrand，這種糅合紳士鞋外形及運動鞋舒適性的鞋款設計，就成為COLE HAAN最為人所熟悉的招牌設計。今季，品牌更首度踏足功能性運動鞋履領域，推出全新ZEROGRAND Running系列，分別有ZEROGRAND Outpace及ZEROGRAND Overtake兩款跑鞋款式登場，為品牌帶來嶄新的運動形象。

ZEROGRAND Running系列兩款設計同樣貫徹採用輕盈結構及搭載GRAND 360中底，並着重高強度緩震及回彈效果。當中ZEROGRAND Outpace採用半透明物料營造出機能感外觀，鞋身上加入熱溶膠邊及反光細節，避免撕裂及增加晚間安全性；而ZEROGRAND Overtake則以網面鞋身配上針織襪套，為足部提供透氣效果及有效支撐，鞋底更有彎型凹槽及防滑花紋，可以分別對應跑友的耐力（長跑）及速度（短跑）需求。

與此同時，今季COLE HAAN繼2017年合作後再次與STAPLE合作推出聯名鞋款OriginalGrand Ultra。鞋款外觀看似與一般紳士鞋無異，但其實所配備的高密度GRANDFOAM中底卻可為雙足提供柔軟具回彈的腳感，而襪套設計亦有助帶來舒適的貼合感，更可避免鞋舌及鞋踭刮腳，並進一步為鞋款達致輕量化效果。STAPLE主理人Jeff Staple就分別為今回合作鞋款配上迷彩麖皮及黑色皮革，除了於迷彩圖案及鞋跟外壓加入鴿子標誌外，中底亦配搭上標誌性Pigeon Pink色調，為傳統紳士鞋款注入玩味的搶眼細節。

模特兒：Janine C、Rafael R @ WE Management

化妝及髮型：曼曼