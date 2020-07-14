好煮意：外脆內軟比利時窩夫要咁整
2020年07月14日 14:15
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好煮意：外脆內軟比利時窩夫要咁整（互聯網）
去比利時，除了參觀撒尿小童銅像外，不會錯過的還有當地的名物──比利時窩夫。現在有更多時間留在家中又無得飛，是時候拿回窩夫機，跟網民prettykitchenstories學吓整。
先將牛油打發至變色，之後混合打至滑身的雞蛋、蛋黃，再加麵粉、奶和已拂打蛋白拌勻，謹記在攪勻混合物時，動作輕柔一點，以免讓粉漿變得太水汪汪。窩夫機最好先掃一層牛油，方便之後脫模。倒粉漿時，大約倒至8成滿便可，粉漿太多的話，很易在烤焗時漏出來的。完成後按個人喜好加入水果和蜜糖便可享用，做法也不難。
材料：
雞蛋 3隻
室溫牛油 100克
糖 75克
雲呢拿糖 1茶匙
麵粉 200克
牛奶 250克
鹽 少許
雜莓 適量
蜜糖 適量
油 少許
做法：
1.2隻雞蛋分開蛋白和蛋黃。
2.牛油加雲呢拿糖打成奶白色。
3.1隻雞蛋加2隻蛋黃打至滑身，兩者混合。
4.麵粉過隔篩，加鹽，倒入混合物中。加奶攪拌，再加少許鹽和2茶匙糖輕拌。
5.蛋白拂打至企身，倒入混合物中拌勻。
6.放適合的粉漿倒入已掃油的窩夫機內，烤成窩夫。
7.上碟後鋪上雜莓，唧蜜糖便成。