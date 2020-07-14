吳嘉熙挑戰情慾戲　半裸咀仔畀鬚狂拮

藝人余香凝（Jennifer）與歌手吳嘉熙（Cheronna）早前首次合作新歌《天地分裂》，MV中的她們飾演兩姊妹尤如「天使與魔鬼」，Jennifer獨自照顧病重的母親，而Cheronna則早已離家出走，過自己想要的生活。Cheronna在MV中挑戰性感尺度，與飾演她男友的同公司師兄劉志偉（Wayne），不乏情慾鏡頭，她半裸上陣大騷玉背，又嘴爆劉志偉。Cheronna說︰「今次比較再少布啲，拍攝時都有啲尷尬，我有Kiss戲，因為公司同事反應熱烈，佢哋仲興奮過我，另外有一些鏡頭的關係只用了乳貼，所以好需要志偉用個身幫我遮住，又要現場男工作人員迴避。」

Cheronna坦言拍攝時出晒汗，故令她更感到不好意思，她說︰「因為出晒汗，但要同志偉親熱，我都有同佢講唔好意思，而佢又同我講唔好意思，因為佢啲鬚拮到我，我反而覺得搞笑。」Jennifer直言MV中與Cheronna同場的戲份不多，對於Cheronna的「肉搏戲」自己當時不在場，Jennifer笑說︰「我看到同事拍的花絮，覺得好正好性感，好有feel，可惜當日要同母親慶祝生日，錯過咗。」她又坦言想有這樣的突破︰「我當然羨慕，我係想趁青春時拍一些愛情或少許性感的戲，希望如果我們再出合唱歌，可唔可以我們掉轉？」

至於Jennifer與MV中飾演她母親的對方戲，其中一幕她為半裸母親抹身令她非常難忘，她說︰「今次最大挑戰同戲中母親對手戲，母親病重，一直只有我照顧，內心好大壓抑，當她離開時反而有一種釋放的感覺，要花時間去培養情緒。」她說現實中她會替媽咪染髮及化妝，小時亦有為媽咪揼骨，她說：「如果母親有一日要我這樣照顧，我一定會照顧番佢，因為細個佢照顧我，我好愛我媽媽。」