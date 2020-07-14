東沖有料到：回家路「泰」遠了

香港飛往泰國曼谷只不過是約2小時半的短途機程，但這麼近卻是那麼遠，事關現在要來泰並不像以往般容易。假若我現在前往香港後再返回泰國，原來十分艱難。

剛剛於7月8日，在港的居港泰人或在泰國擁有工作證及有泰國家室的人士可以率先返回泰國，但過程卻困難重重，除了要簽證外，回到泰國後更要入住酒店隔離。幸好，泰國駐港領事館總算照顧妥當，整體安排也很理想。據其中一位有泰國妻子的香港朋友阿才表示，領事館會告知所需要的文件，並且要在香港的醫院或相關診所驗身並買一份重保險，齊備了所需資料後便可等待批核。若OK了兼航班有位，便可即時付款等候上機。而上機時領事館亦有派出人員協助，並為回泰的朋友送上禮物包，內裏包括了口罩及食物等，感覺十分窩心。

雖然現在泰國的禁飛令己經解除，但並不代表你可隨時飛來泰國，可以前來的只有包機。無論是7月8日的一班，抑或稍後7月28日的航班均額滿。如果相關人士要來泰國，可能要等8月的班次了。

據朋友所講，回泰國的航班沒有頭等及商務艙選擇，一律都是經濟客位。用膳方面，提供的都是糕點，並沒有飯餐可選。不過由於泰國入境設有人數限制，所以飛機並非坐滿了人。而到達後則有衞生人員為你作檢查及處理一些文件等。之後便會登上設有防疫裝備的巴士送你到酒店作14天獨立隔離。

被安排作隔離使用的酒店都是毗鄰醫院，而且無論Check In或Check Out，都會有醫護人員為你檢查身體情況。我的朋友選擇了一間設備較完善的，一天提供三餐，並有水果及甜品供應。當然，你亦可選擇較便宜或豪華的酒店，一分錢一分貨，視乎個人需要。

希望如此情況只是暫時性，祈求全世界的疫情能盡快消失，無論香港朋友抑或外國朋友都可回復正常生活，個個身體健康。

胡慧沖