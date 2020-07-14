梁思浩唔使出外景　人工反而多咗20%！

「鬼王」梁思浩今日現身有線電視大樓，為主持靈異節目《怪談．異動中...》進行開鏡拜神儀式，有十多年主持《怪談》系列經驗的他，指每逢新一輯推出都會有可觀收視，不過受疫情影響，今輯取消外景部分，改為邀請8個地方如美國、泰國、緬甸等的「靈探KOL」，透過拍片新形式帶觀眾探靈，思浩謂是香港電視台首創，富有新鮮感：「每集都會由觀眾去揀選去邊個地方探靈，全世界一體化。（冇得親身去可惜？）冇辦法，我哋改變唔到大環境，本來上個月就出發。」

另一電視台ViuTV亦有製作靈異節目，有《總有一瓣喺左近》及《鬼同妳上位》，問到不怕打對頭？思浩信心十足謂冇得打：「《怪談》係有線嘅龍頭節目，有好高嘅地位，依家做靈異節目都冇得齋坐咁傾。（會睇ViuTV嘅節目？）冇睇，但大家都有進步嘅。」

講到剛才於儀式中被爆受《怪談》帶挈，做到買到幾層樓，思浩聞言謙稱：「唔好講呢啲，繼續努力，有線同我嘅關係非常好、好錫我，今次有加人工，酬勞多咗20%，真係多謝晒！（疫情有影響工作？）近呢半年都冇乜受影響，仲反而多咗，因為主要都係主持工作。」