兩度食無情雞　林子博懷疑自己價值

講到林子博，相信大家都會想起去年他太太Shirley患病，及不獲無綫續約之事。其實子博的演藝路，一直以來都可謂崎嶇，今次《娛場》邀請到子博，大談他的事業起跌和太太患病後一家人的心情。

林子博1992年入行，先後經歷在亞視不獲續約，轉投東亞衛視後公司倒閉，以為在無綫找到落腳點，最終都食「無情雞」，子博自己都說「好似歷史重演咁。」面對事業失意，子博坦言曾經懷疑自己，「我會諗我係咪冇市場價值。」

2019年再失業，正是太太Shirley確診患上4期罕見癌症，需要龐大醫療費之時。失業、家人病重，再加上疫情嚴峻，市道低迷，種種不幸，好像令子博「很慘」，但他卻說不要比較，不要總是覺得自己好慘，「大把人慘過我啦 !」

子博和Shirley結婚17年，早已變成「老夫老妻」，但太太一場重病，為他們一家的關係都帶來轉變。「依家同老婆有番拍拖嘅感覺」，因為太太患病，令子博更加關心對方，甚至是對方身體一些細微變化都能察覺，現在外出更一定會牽著太太的手，「以前唔會做呢啲，但依家去邊都會拖實佢。」

太太患病後，子博看着一對活潑的子女極速成長，一向古靈精怪的兒子變得成熟，叫爸爸不用給他零用錢，只得14歲的女兒更希望做兼職，和爸爸分擔壓力。一個不幸的經歷，令子博一家人變得更團結，「我覺得一家人可以係埋一齊就夠啦！」想知道更多林子博感性的一面，就要留意《娛場》！