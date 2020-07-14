避疫在家Drip住歎

疫情反彈，仲要勁過3月嗰陣，真係要儲一儲糧至食，對一眾啡迷而言，除咗柴米油鹽外，最不能缺嘅當然係咖啡，如果本身愛齋啡又貪方便兼有番啲質素要求的話，大部分都會揀Drip Coffee，即掛耳式咖啡，找來多款至新至潮至有Classy款式，買定避疫喇喂~

藝術玩味+本地社企

請本地社企負責包裝推出全新掛耳式咖啡包的CAYU，從世界各地搜羅了風味獨特的咖啡豆，並獨立包裝成The Mood、The Sweets及The Whisky 3款咖啡包，每一包更清潔印上咖啡產地、品種、酸度及烘焙度，全方位讓啡味品味。有內涵都有外表，品牌以Bauhaus為意念，透過簡約設計，將藝術融入品味咖啡的日常中；將包裝背面的Logo設計成視力測試圖，包裝盒則設計成抽屜式盒子，就算飲晒咖啡都可以當放置小物盒子來用，夠晒環保！

小店首推公平貿易包

城中少有的純素咖啡店順逆珈琲酒館，本身堅持選用公平貿易咖啡豆，早前更將店內概念延伸，推出「公平貿易咖啡掛耳包」，用上4款單品咖啡包括帶有朱古力及紅糖香氣的Peru咖啡豆、擁有清甜果香的Ethiopia Yirgacheffe豆、富朱古力香兼口感紮實的Honduras咖啡豆，以及帶輕烤杏仁香和櫻桃香的Indonesia Gayo咖啡豆。

寶島老字號堅持口味

創立於台灣的咖啡品牌MORROW，傳承家族20年的烘焙技術，選用優質咖啡豆以自家日本烘豆機烘焙研磨而成，出品的掛耳式咖啡有7款風味，其中招牌口味就是選用百分百Arabica咖啡豆混調而成，風味獨特，以Blend Coffee Variety Pack為例，一盒有30包，包括Espresso、Blue Mountain Blend及Classic Mandheling Brazil，一次過滿足不同咖啡口味要求。