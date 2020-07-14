RAMIDUS重塑名作　黑魂再現

由藤原浩（Hiroshi Fujiwara）與PORTER共同打造的HEAD PORTER，自1998年推出以來一直於潮流界有相當高的評價，從袋款配飾以至引伸出服飾支線HEAD PORTER PLUS同樣備受追捧，更經常與各大人氣品牌包括：fragment design、NEIGHBORHOOD、CLOT及REEBOK聯名合作保持曝光率。可惜去年，HEAD PORTER宣布7月尾就會正式結束這個營運20年的經典日本潮牌，但同時亦預告會推出全新品牌，同年10月RAMIDUS就先後於HEAD PORTER東京店及大阪店原址開業，「活佛轉世」完美銜接。

RAMIDUS正式登場後，藤原浩已經多次以fragment design之名打造聯名系列為品牌造勢，日前RAMIDUS更發布即將推出BLACK BEAUTY系列，系列各袋款如Backpack及Tote Bag等設計都是以實用為主，而所有搭帶、啪扣、拉鏈及標籤細節亦貫徹採用黑魂配色，整體風格與HEAD PORTER年代所推出的BLACK BEAUTY系列大同小異，如果想回味藤原浩黑色美學的千祈唔好錯過。