歐信希奪新人獎　仲做埋婚宴司儀界一哥

歌手兼電台主持歐信希，一直兼任婚宴司儀長達20年，已做過逾千場婚禮，甚懂搞氣氛的他，最近獲頒發「星級人氣婚宴司儀獎」，成為婚宴司儀界一哥，他說婚宴司儀最緊要執生，常會遇到一對新人太緊張會講錯說話，他說：「有次聽到新郎口快快對嘉賓說『謝大家光臨，下次再見。』我即執生說『下次食薑醋再見。』化解尷尬。」

因為疫情關係，婚宴減少，已大大減少收入，故也不敢加價，但已陸續接到年尾的婚宴邀約，他稱近年婚宴都重視婚宴司儀，因為希望婚宴有氣氛，留下難忘回憶，看到新人整晚笑容滿臉，自言也感到好滿足。他並講笑最恨做馬國明與湯洛雯的婚禮司儀，笑言會加重料主持兼祝福下，深信兩人一定能夠白頭到老。

另外，他又憑《傾心》一曲獲內地舉行之「第十一屆華語金曲獎」頒發「我最喜愛新人獎」及與葉振棠合唱《功夫之城》獲得「年度最佳粵語歌曲獎」，疫市下連奪三獎，可謂三喜臨門。而其所屬之唱片公司又獲「產業貢獻獎」，不過由於疫情關係未能親身前往領獎，當獎杯運到香港，即急不及待捧着獎杯合照，他說今時今日當歌手不容易，對獲獎是好大鼓勵，令他堅持唱下去。他亦透露正在籌備個人大碟，對公司在疫市下依然願意投資為他出個人專輯，大為感動，亦會好好珍惜，故決心要減肥10磅，以表誠意。