睡得不好 性事愈不好

Q：本人四十多歲，有十幾年失眠和焦慮問題，中午開始工作至晚上10時，返家後需服用安眠藥和抗焦慮藥，否則通宵眼光光。和妻子結婚多年，以往會在睡前交歡，但發覺難以勃起做不到，睡到3、4點卻會勃起，性慾強烈時更會醒過來，有時也會被噩夢弄醒。因妻子通常遲睡，我便想做愛，陰莖可勉強維持數分鐘至發射，每星期做愛約2次。有以下問題希望查詢意見：（1）其實很想在睡前交歡，那就不用半夜睡來做而干擾睡眠，可是真的不能勃起，連用手刺激都不能，令本人很煩惱；（2）半夜性事中途，只得數分鐘，而且稍為分神，陰莖亦會突然變軟。曾試過硬度不足情況下發射，精液是流出來的，而且快感不足，事後龜頭有輕微痠痛；（3）以前看性感圖文很易自動勃起，但四十歲後總是不能借助色情材料，需要睡眠充電後才可交歡，為甚麼好像對性幻想和性刺激失去了反應？

陸先生

Ａ：（1）明白閣下希望先在睡前完成性交，然後嘗試好好一覺睡到天光。可惜事與願違，反映閣下的體力狀態不佳，經常整天上班消耗體力後，餘下的體力不足以承受和完成一場性愛，必須要透過睡眠充電。

（2）在性愛過程中，閣下嘗試憑意志控制持續勃起困難之問題，但當稍有雜念，即會垂軟。這是由於陰莖勃起主要由神經群支配，而非全憑意志，神經群支配不來，會使男性難以完事或勉強草草完事。若勉強在陰莖垂軟時射精，精液的確易呈流出狀態，高潮感覺不足，閣下所感覺到的龜頭痠痛感，其實是勉強射精所造成的陰莖不適，長此下去有機會觸發更嚴重性功能障礙，例如早洩或不舉。

（3）男性勃起和射精受自律神經群支配，經由性幻想、性興奮、外來刺激如色情材料等，令腦部性慾中樞活躍亢奮，海綿體的動脈擴張，流入大量血液，形成陰莖勃起，最後達到射精目的。若發現外來的各種刺激（視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等），縱使令個人產生了性慾望，卻又未能勃起，這反映神經群變弱，究其原因，很主要還是因為個人體力不足和睡眠質素差而導致神經群失效。現時閣下選擇半夜性交，只會更加擾亂生理時鐘，時間上並不理想，雖說凌晨時分妻子未睡而閣下亦驚醒了，但該時段體力依然「半天吊」，就像未充好的電池，個人亦易墮入愈急愈焦慮、愈焦慮愈難成事、睡得不好、性事愈不好的惡性循環。建議你們安排更理想的性愛時段，閣下既不要半夜求歡，妻子則嘗試早點入睡，試選擇早上睡醒的時段，又或者放假日子。在睡眠足夠、精力充沛、身心放鬆的狀態下，性能力通常較佳。

李偉儀