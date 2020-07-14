佘詩曼演技搶Fo　唐嫣面腫戲屎難逃二奶命

唐嫣産後復出，未能靠《燕雲台》打響頭炮，反而被佘詩曼搶風頭。

內地女星唐嫣與老公羅晉去年9月宣布造人成功，但她堅持繼續開工，去年12月更佗住龍鳳胎為古裝劇《燕雲台》趕工，在片場受盡萬千寵愛，有近50名工作人員跟身，排場十足。

沉寂近9個月後，唐嫣復工攜《燕》劇強勢回歸，本來備受期待，惟上月播出預告片後，反應大不如前。

預告片中，唐嫣面部浮腫散發孕味，而且不少網民批評木無表情演技差，直指36歲的她不論外貌還是演技都不及現年45歲、同劇的「女二」佘詩曼。

網民激讚阿佘凍齡有術，喊戲充滿感染力，演技比唐嫣更亮眼！戲中已輸一截，唐嫣連在戲外亦遭爬頭。她本想靠此劇壯大聲勢，可惜如意算盤打不響，復工後一直未有新劇拍，只能宣傳舊作品，停滯不前。

反觀阿佘2018年憑《延禧攻略》爆紅，之後擔正《鬢邊不是海棠紅》，成功進身內地一線花旦之列，又積極參與綜藝節目《看我的生活》，又在網上直播帶貨，吸金力驚人。

其實唐嫣一直難以擺脫「二奶命」，在《克拉戀人》 中遭「新疆女神」迪麗熱巴搶盡風頭；拍《錦繡未央》再度被搶Fo，陳鈺琪因角色討好爆紅；新劇《燕》則不敵阿佘的「戲場」，認真頭痕！同「孕」唔同命？唐嫣產後復出欠順暢，同期的「85後花旦」劉詩詩及趙麗穎，產後則密密接Job，劇集、綜藝節目、廣告接到手軟！