藝人食店掙扎求存　黃宗澤：捱唔住都要捱

政府宣布因應新冠肺炎嚴重於社區爆發，決定公布新的防疫措施，當中包括由傍晚6時至翌日清晨5時期間，所有食肆不能設堂食，只可以外賣，食肆亦只可4人一枱。而不少開設餐廳、食店的藝人都掙扎求存，當中包括黃宗澤、麥長青、林夏薇、莊思明及黃美棋等，期望七日後有轉機。

黃宗澤接受訪問時坦言：「捱唔住都要捱，依家返一更囉！因為夜晚都開唔到，員工都好明白，我哋都會提早收工，冇外賣都八點幾就收舖，希望快啲過啦！都係七日啫！希望七日之後好啲。」

身為多間食肆的老闆娘林夏薇，受訪時坦言防疫最緊要，會盡量配合，她謂：「之前已經一路都有防疫措施，都係照安排配合，希望疫情快啲過。」而有多間燉湯店的莊思明表示公司都會配合措施，她謂：「當然會有影響，但係第三波爆發實在太嚴重，自己都唔敢出街，其實外賣都要好小心，我哋嘅員工一定會戴手套、帽同口罩，送外賣都只地面交收，唔會送上樓，減少接觸機會之餘，亦保障員工安全。」

至於麥長青（麥包）剛剛開了舖頭，主力賣和牛、豚肉等生意，麥包表示現時做埋燒肉盛盒、豚肉、牛肉丼，客戶買返家一番熱即可食用。麥包謂：「因為我嘅拍檔主要係做日本餐廳，大家都會度一啲外賣餐盒，之後我都會拍片放上網，教大家一啲簡單『煮』意，非常時期，大家都要小心。」

開設小食店的黃美棋受訪時，表示影響一定有，不過因為這次是第一次晚上六點後，不能堂食的限制，故未預計到生意影響有多大，她謂：「惟有希望外賣數量會較多，可以拉上補下保得住。」