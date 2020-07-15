東方日報C1：9年婚姻有「小三」？李玟驚爆婚變

華語樂壇天后李玟爆豪門婚變！下嫁富商Bruce Rockowitz的她，一直苦心經營婚姻， 為氹丈夫開心更捱針進行人工受孕，惟近年傳出有第三者外，日前她突然感觸發文，稱要勇氣醫治破碎心靈，即引起9年夫妻關係破裂的揣測，其姊李思林更未有否認李玟婚變。

現年45歲的李玟，2011年下嫁身家超過40億元的富商Bruce Rockowitz，9年婚姻時有風雨，曾傳出婚後同住問題多、生活習慣不同等無法融合，更有傳Bruce身邊出現異性，令李玟主動提出離婚，但即遭她否認。

惟前日李玟在社交網的發文，再度惹婚變疑雲，她寫道：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。勇氣並不是與生俱來，是需要從實踐中去不斷地學習、改進和爭取……我還在學習和爭取中。我希望……希望……」字裏行間可感受其情緒處於低潮及感觸無奈，不少網民粉絲紛紛留言鼓勵及安慰。

其實在今年5月代表「我愛你」的「5．20」日子，李玟已暗示一切重新出發，當日她在社交網上載剪了新髮型的獨照，說為「解脫」而剪髮，更強調要「愛自己」：「在520為自己做一件事，從來一直不敢把頭髮剪這麼短，終於勇敢的做了。感覺是一種解脫。今天不只是跟你所愛的人說我愛你，也要多愛自 己一些。因為這輩子只有自己永遠伴隨，所以你不愛自己，愛誰？」完全隻字不 提Bruce，一改其放閃晒恩愛作風。

絕迹繼女社交網

去年6 月，李玟在台北開騷，Bruce帶着和前妻所生的女兒Rachel及Sarah撐場，11月李玟更為Bruce大搞61歲生日派對，並廣邀親朋包括繼女Rachel、好友王敏德及歌手鄧紫棋等，而今年1月Rachel更在社交網上載和父親Bruce及李玟的全家福，但之後只見她 上載和父親的合照，李玟完全「隱形」。

人工受孕失敗

李玟雖然和繼女關係要好，但她為氹老公開心，不惜多次捱痛打針進行人工受孕，可惜均告失敗！兩年前她自爆在巡唱前，專程到紐約進行人工受孕打針抽卵，直言想生夠兩個。之後再被追問人工受孕的進程，恨生B的她即轉口風：「如果上天注定冇小朋友都係一個緣分，老公已經有兩個女，都算有小朋友。好多家庭冇仔女都開心㗎，所以唔會強求。」

胞姊「唔敢話佢哋好」

李玟發文疑爆婚變，身為胞姊的李思林（Nancy）昨日回覆本報，完全沒有否定傳聞，她說：「對於大家嘅揣測，我唔能 夠代答佢哋兩個私人事，佢私人事係需要自己解釋番，不過唔使對佢說話咁過敏，可能疫情下佢太得閒，冇 嘢做，只係了解咗人生，了解生活，講啲勉勵嘅說話，唔好太敏感。」

Nancy透露今年1月起Bruce一直留港，上周更和他們兩夫婦用膳，但她卻說：「我覺得就算日日見，都唔代表冇事，呢啲由番佢自己答， 我唔方便講。（你了解佢哋係咪婚 變？）老實講，我唔係好了解，CoCo（李 玟）表面好正面，好Positive，佢永遠都咁開 心，我覺得佢需要時間同空間，之後會自己講。我覺得佢唔澄清都係好，搞不好，唔離都變離。」問到李玟和Bruce的感情好不好？ 她則話有玄機的說：「唔敢話佢哋好， 亦唔敢話佢哋唔好。」

老公40億身家 豪搞1.5億婚禮

Bruce Rockowitz先後在利豐集團及利標品牌擔任總裁等要職，有傳身家超過40億元，早前李玟網晒家中熱舞短片，令其市值1.5億元的複式豪宅曝光，不過她事後指是租不是買。

在商場長袖善舞的Bruce廣結人緣，「萬人迷」碧咸亦是其好友，每次來港必找他。而他於2011年豪花1.5億元打造的婚宴派對更盡顯其人脈及吸金力！當年婚宴及派對分別在邵氏影城及六星級酒店搞足兩日，請來Black Eyed Peas、格林美歌手Bruno Mars及Alicia Keys等巨星來港獻唱，星光熠熠！當時Bruce直言冇計算結婚使費，又說和李玟冇簽過婚前協議，被問到會否和李玟分享身家財產，他說：「依家已經不分你我，一齊分享緊。」

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