【星星蜜語】舊事物被推翻　亂中仍有保障

整個七月，香港都持續着舊事物和舊有期望被推翻，一切洗牌重新再來，人們的部署是要重新整合的情況。由現在至7月28日，外來人對我們的影響加劇，他們看起來是針鋒相對的，或帶着莫大的挑戰，彷彿在測試我們能承受多少壓力。但在一輪混亂中，我們仍然有着堅牢的保障，無論境況如何變幻，仍有一份倚靠在我們的背後。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座

行動力旺盛的你們，現在是時候去為長遠的計劃準備。夢想不妨放大些，計劃不妨看遠些，突破自己固有的界限，能為自己闖出一條新路。

金牛座、處女座、山羊座

因為你們穩妥的作風，着眼現實的思維，在翻天覆地的日子裏面，能讓人們安心信賴。好好儲蓄自己的本錢，接受別人給你的好處，好好學習，養精蓄銳。

雙子座、天秤座、水瓶座

這段日子你們在心理上會容易感到不滿足和發現現實的欠缺，從而思量所身處的是否一個好地方。你們會無聲無息的，為自己籌備未來的路，不驚動，也不倚靠別人，慢慢的步上自己要走的路。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

你們會隨遇而安，不慌不忙地面對一切。你們知道很多事情都不在自己的掌握之內，知道只要做好自己手上的事就安心了。你們是比較接納現狀，順水而行的人。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）