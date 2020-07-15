尊尼特普庭上呈上糞便照證前妻故意在床上大解

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）控告《英國太陽報》誹謗案昨日繼續於倫敦開審，他與前妻安芭赫德（Amber Heard）繼續上庭互爆私隱。繼前日安芭向法庭呈上尊尼昏睡的相片證他有酒毒癮之後，昨日尊尼還擊呈上安芭在他們的睡床大解的糞便照！

尊尼上周在庭上指2016年4月安芭30歲生日派對二人有爭執，之後安芭或她的其中一名友人在二人的睡床上大解作為對他的惡作劇報復，仲話因為那次事件而導致他決心與安芭離婚。而昨日庭上尊尼的律師讀出尊尼女傭Hilda Vargas的供詞，她表示當時收到另一清潔女傭的來電有關事件，Hilda說：「佢指住張床並同我講佢唔相信佢發現到啲咩嘢，於是我拉開面頭張床單並見到一大楝屎。」她表示當時好驚同作嘔，對她來說那是人類糞便，絕對不是尊尼夫婦的兩隻細狗仔的糞便。而她更指那些糞便是新鮮的似是從之前一夜或早上屙。Hilda表示當時覺得事件欠缺尊重於是在憤怒之下拍低照片給尊尼看。

而安芭昨日透過發言人回應糞便事件，並否認安芭或她的朋友要負上責任，仲話或者係尊尼幕後策劃來侮辱安芭。