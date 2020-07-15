口罩存放盒　消毒兼除濕

新冠肺炎疫情反覆，看來大家都要跟口罩相處多一段日子，一性次性口罩雖然未致短缺，但未夠環保，所以不少人改用了重用性過濾口罩。然而，無論使用哪一款，都要解決用膳時的存放問題，皆因隨處擺放口罩極不衞生。

來自韓國的Urbanair UV-C LED消毒存放盒就給口罩一個「五星級的家」，純白機身的它本身就予人無菌簡約感，而且體積只有130×130×36mm，細細個可輕鬆放入手袋或背包之內。存放盒為中空設計，打開後會見到一塊透明膠板，用戶只要對摺口罩放入存放盒，然後把膠板連口罩向內推即可。之後開啟消毒模式，這時機內的UV-C LED紫外光燈便會亮起，只需10分鐘，就能去除口罩上99.8%的細菌病毒。

考慮到口罩使用後附有水氣及飛沫，此存放盒特設30mm口徑、10,000rpm轉速的迷你風扇，可配合除濕或綜合模式吹乾口罩水分，重戴時自然更加乾爽。特別一提，口罩盒的外蓋可以拆出，拎起來可利用紫外光燈反覆照射手機、耳機、鍵盤或牙刷等日用品，以起深層消毒作用。根據官方數字，充一次電約可消毒63次、除濕20次，而充電時間約為3小時。