【狗咬人事件簿】被葉璇愛犬襲擊　女星7處撕裂

Aka（趙慧珊）@Super Girls慘遭流浪狗場嘅狗狗咬傷，嘴唇縫咗9針，令人心痛！而過往都有唔少圈中人曾經被小動物咬傷！

無綫藝人姚子羚多年前收養咗隻被遺棄嘅唐狗「通仔」，2016年佢被咬傷，臉有6、7個疤痕，搞到差啲毀容，最後要停工一年休養！不過佢冇因為咁棄養，繼續當「通仔」係仔咁湊，喺無綫頒獎禮攞獎時，仲喊晒口咁話依然好愛「通仔」，仲繼續呼籲大家支持領養！

去年2月，張松枝仔仔喺長洲被狼狗咬傷手㬹，張松枝透露當時狗主好似當冇事發生，連一句道歉都冇，所以立即報警，但最後漁農自然護理署就一宗動物襲擊事件向佢回信，表示因「證據不足」而未能作出起訴。

組合草蜢嘅蘇志威多年前被家中飼養嘅高加索犬咬傷手，不過佢冇怪責愛犬，只係話自己喺唔適當嘅時候行近佢，令狗狗喺自然反應下咬咗佢一啖！

不過講到最恐怖，相信係2015年大陸女星李依曉，被葉璇所收養嘅阿拉斯加雪橇犬「多寶」咬傷，導致李依曉左後腦勺、耳朵7處撕裂，縫了超過20針，更因此整容5次。而事後葉璇向對方送上十幾萬元人民幣補品，李依曉之後表示沒有責怪及埋怨，但兩人之後對簿公堂，經過2年訴訟，葉璇獲判勝訴！雖然發生嚴重悲劇，但李依曉復出後狀態大勇，拍過《扶搖》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等大熱劇。