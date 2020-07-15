網上書展抗「疫」 倪匡推介邊本書？
2020年07月15日 13:45
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今年各大小書商紛紛轉戰網上，睇吓倪匡先生有乜新書推介？（互聯網）
原定由7月15至21日舉行的暑期盛事香港書展，因疫情關係而延期舉行，各大小書商紛紛轉攻「網上書展」，好似東立香港主打《火鳳燎原》系列、豐林文化有《倪匡老香港日記》等，均可在網上訂購再寄到各位手上。在芸芸新書當中，究竟新一代小說有邊本值得推介？一於請《衞斯理傳奇》作者倪匡先生現身說法！
衞斯理倒轉叫李思衛？
今年倪匡先生特別推介年輕作家李思衛新書《都市傳說事件簿》，更為其寫序：「把一個熟悉的名字倒轉來，代表面掉轉舊的，另覓新途。」當中第一卷《神奇記憶找換店》及第二卷《有求必應補習社》，前者講述以記憶作為交易籌碼的貨幣找換店；後者有能夠實現各種願望的補習老師，適合創新思維的年輕人閱讀。現可到「豐林文化網上書展」網址 https://www.facebook.com/funnyschool 以優惠價訂購。
其他網上書展
「東立香港 網上書展」第一彈為《火鳳燎原》各類精品及掛畫，第二彈是34套套裝漫畫，於網上優先發售。網址 https://www.facebook.com/tlcomics
「GUIDEGUIDESHOP網上書展」推介《小王子》平裝版繪本、《九龍城寨漫畫典藏版》及《童話夢工場》系列圖書。網址 https://guideguideshop.hk/categories/19/page/1
「13B Store網上書展」備有大量兒童圖書及親子讀物，包括小朋友最愛的《PEPPA PIG》系列等，更推出「2020書展限定優惠」。網址 https://www.13bstore.com/