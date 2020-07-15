網上書展抗「疫」　倪匡推介邊本書？

原定由7月15至21日舉行的暑期盛事香港書展，因疫情關係而延期舉行，各大小書商紛紛轉攻「網上書展」，好似東立香港主打《火鳳燎原》系列、豐林文化有《倪匡老香港日記》等，均可在網上訂購再寄到各位手上。在芸芸新書當中，究竟新一代小說有邊本值得推介？一於請《衞斯理傳奇》作者倪匡先生現身說法！

衞斯理倒轉叫李思衛？

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