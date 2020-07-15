《屍殺半島》韓國開畫　戲院設姜棟元館放紙牌隔開座位

賣座韓片《屍殺列車》4年前在全球大收旺場，由韓國39歲「元祖男神」姜棟元與女星李貞賢主演的續篇《屍殺半島》今日在韓國開畫，首日預售率為87.6%，預售觀眾人數達18萬9371名，登上預售榜冠軍。李貞賢昨日在社交網上載與姜棟元及童星李蕊的合照，約定觀眾今日在戲院見面。

位於首爾樂天世界塔的戲院今日特別開設為期兩周的「姜棟元館」，電影院內外都擺放姜棟元的人形紙牌，院內座位之間亦放上姜棟元的紙牌，讓觀眾保持社交距離，姜棟元更特別錄製了跟觀眾打招呼的影片，在開場前播放。

《屍》片原定今日與韓國同步上映，但由於本港新冠肺炎疫情持續，政府宣布再度收緊禁聚令及停業令，戲院將由今日起關閉7天，《屍》片亦因為疫情而被迫押後上映，導演延尚昊得知電影延期上映的消息後，昨日特別拍片跟香港的影迷打招呼：「我聽到香港嘅戲院喺《屍》嘅開畫日7月15號，因為疫情要停業一周，真係令人遺憾嘅消息，我想像到期待已久嘅大家因為冇得睇《屍》而感到失望，但全球都受疫情影響，觀眾嘅安全係首要考慮，我真心期待喺戲院同大家見面，祝大家平安、健康！」