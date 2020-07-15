郭秀雲設計陀飛輪為大象籌款

藝人郭秀雲（Sharon）熱愛動物，更積極推動環保及拯救瀕危動物，身為「海峰環保教育」主席的她，為該會發展保育教育項目籌募經費，獲得「港產陀飛輪」創辦人沈慧林（William）邀請，推出以非洲大象為主題的「『恒久萬象』陀飛輪慈善限量版腕錶，作義賣籌款。Sharon更特別邀請好友黎燕珊（Eva）『象』義幫忙擔任慈善大使，日前更一起拍攝宣傳照，William亦到場探班， 齊呼籲「『恒久萬象 關注瀕危』」。William 更送上陀飛輪腕錶給Eva作見面禮。

Sharon為了籌款事事親力親為，今次身兼三職，除了與黎燕珊一起拍照，更擔任腕錶設計師兼宣傳照的美術指導。她坦言這一年籌款很艱難，本來去年底舉辦慈善晚會，籌款亦遇到一波三折，原構思設計這款腕錶為認購晚宴座席的禮物，但因疫情關係，令慈善晚宴被迫無限期延期。她續說：「我本來邀請了Eva擔任慈善晚宴籌委會主席，但也不知延期至何時才能再辦，故我們決定先把腕錶義賣籌款。真的好感謝Eva二話不說一口答應，繼續『象』義幫忙成為活動的慈善大使。」 Eva稱十分欣賞腕錶中12隻象有着不同形態，更且只會出限量數目，希望喜歡收藏特別款式腕錶的人士，能為延續發展環保教育出一分力。

Sharon更邀請William擔任「海峰環保教育」榮譽顧問，William 坦言感到非常榮幸，為了支持此善舉，將投資6位數字於紅隧作廣告宣傳，望喚起更多人對保護瀕危的關注。他續說：「自從我有了小朋友後，更發現保育野生動物的重要性。每次我們去動物園時，女兒看到不同的動物都會非常雀躍，我也會利用機會教導她不可以買象牙製品、去旅遊時不要騎大象等，從小向她灌輸正確保育知識。」