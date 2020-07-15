無得堂食要外賣　搜羅折扣優惠餐廳

第三波疫情爆發，由今日起6pm不能堂食，即晚市全面取消，坊間餐廳為了自救，紛紛推出外賣自取優惠，無論中、日、西，甚至素食都有得揀，最低更達6折，平住食餐好。

單點菜式全單6折

尖沙咀的京川滬菜餐廳霸王山莊由今日起，於下午6時後外賣自取單點菜式，全單6折（不包括套餐及酒精飲品），於指定外賣平台購滿指定金額更可享8折優惠。大家不要錯過餐廳的招牌小籠包、菜肉雲吞，又或是冷盤如花雕醉雞、風沙雞、宮保雞丁、紅燒肉等，與親友也可以擦餐勁！

6折歎北海道美食

尖沙咀北海道名店帯広はげ天，由今日起至7月21日，無論是海鮮丼、十勝帶廣名物豚丼定食、天婦羅、和牛烏冬定食，又或其他小食等，外賣自取享6折優惠。於外賣平台柯打，則因應各個平台而有不同的折扣優惠，總的而言，平住歎和食。

東南亞菜單點8折

北角城市花園酒店旗下的3間餐廳亦趁機推出外賣餐單，綠茵閣提供日、韓、泰及燒烤等套餐及拼盤，最平由HK$100起，外賣滿HK$1,000，即可獲贈HK$100餐飲優惠券乙張。至於高級中菜廳粵和東南亞餐廳沙嗲軒，則供應粵菜及東南亞特色菜包括蜜汁叉燒、龍井茶王熏雞、家鄉福建薄餅、西班牙海鮮飯、香煎三文魚柳配闊條麵、招牌海南雞飯、香草燒羊架等，單點菜式更享8折優惠。

85折素食之選

中環新派素食餐廳李好純於6pm雖然停止堂食供應，但會維持外賣至晚上8時，供應多道招牌菜，包括酸甜開胃素肉「咕嚕梅妹」、清新的「意形肝菌」燴薏米飯和鹹蛋黃炒椰菜花的「黃金花」等，外賣自取享有85折。

7折歎多國菜

位於金鐘的JW萬豪酒店旗下多個F&B Outlet，由即日起推出外賣自取折扣優惠，由名廚Jayson坐鎮的萬豪金殿繼續供應暖意窩心的湯品、精緻巧手的點心美食，甚至以矜貴食材如龍蝦、花膠及各種家禽肉類炮製的多款推介菜式，而JW咖啡室則提供包羅萬有的國際單點美饌，包括JW牛肉芝士煙肉漢堡、海南雞飯、印尼炒飯及炭燒美國安格斯肉眼扒等。兩間餐廳的外賣服務由中午12時至晚上8時，惠顧滿HK$3,000元或以上即享港島區內免費送遞服務，最重要是，外賣自取享7折優惠。