愛犬之人姚子羚同傅明憲教大家點避免出事

組合Super Girls成員Aka（趙慧珊）做義工時，被流浪狗咬傷嘴唇，送院後縫9針，分分鐘毀容。4年前曾被收養的唐狗咬傷粉臉的姚子羚，當時因面上有6、7道疤痕，搞到要停工一年療傷，面對Aka同樣被狗狗咬傷，子羚接受東網訪問時，表示也有短訊問候對方，希望她早日康復：「有同佢講唔使太擔心，我都有經歷過，大家依家見我臉上嘅傷口都唔係好覺啦！我覺得每隻狗狗都有自己性格，佢哋唔識講嘢，但可以透過身體語言睇到當時嘅狀況係點，如果大家唔太熟隻狗狗，唔好專登主動掂佢，寧願等佢過嚟掂吓你、聞吓你先，唔好一嚟摸佢個頭，可能有啲狗狗覺得呢個動作有壓力。」

組合草蜢成員蘇志威家中飼養高加索犬，多年前曾被愛犬咬傷手，他也對Aka畀狗咬事件感到不幸，他寄望對方早日康復：「我當年畀自己隻狗咬，咁多年以來都係覺得係我錯，我唔應該喺佢發脾氣時接近佢，所以都呼籲大家見到流浪狗時要遠離，唔好胡亂接觸，因為佢哋可能受過我哋唔知嘅傷害，其實狗狗咬人都係想保護自己，希望大家小心。」

名媛兼愛護動物協會會長傅明憲（Gigi），亦有留意Aka遭流浪狗咬一事，Gigi祝願Aka早日康復，並感激對方一直愛護及支持無依狗狗。她稱不了解當時情況，故難以評論，但就提供一些專業貼士，以防事情日後再發生：「作為愛狗之人，當我們接觸不熟悉的狗隻時，最佳的方法是less is more，即應該採取被動的姿態並由狗狗主動，免除狗狗感到不安。當狗狗感到安全的時候，或會主動走近人們身邊，此時我們亦要避免正視狗狗，讓狗狗慢慢增加安全感。」她指與狗隻相處時必須無時無刻也注意狗隻的身體語言，及留意周圍的環境情況有否增加狗狗的壓力，從而觸發牠作出保護自己的行為。