囝囝生瘡仔　陳山聰睇見都心痛

藝人陳山聰在電視城為新劇《超能使者》開工，透露囝囝剛好12朝，故可以大派薑醋。他又謂現時拍劇差不多日日都是天光才回家：「依家又疫情嚴重，會做好防疫措施，會沖埋涼先返屋企，感覺好啲，所以我依家喺公司自備咗個走佬袋，入面有毛巾、衫、拖鞋、沖涼用品。」他又笑言現時等埋位、化妝時都會開電話睇住囝囝：「不過佢依家淨係識食同瞓，我每朝起身或番到去都會抱一抱佢，感覺好奇妙，佢仲未識反應，我就好似個傻佬咁。」

問到現時可會掛住囝囝不捨得番工？他表示：「咁又唔會，不過會叫佢乖乖地，唔好搞媽咪同陪月姐姐，不過佢都乖嘅，係有時會扭抱，唔係會叫。（咁你就會抱？）抱，我都唔抱得邊幾日。（會縱壞佢？）見到佢喊我就心軟，同埋我好少見，依家一日都係見得一個鐘。（會唔會同太太爭抱？）唔會，佢會畀我抱，佢都成日抱。」他又大呻囝囝早幾日出瘡仔：「因為食人奶會有啲荷爾蒙問題，我好心痛，見到佢有啲好似暗瘡嘅嘢，所以叫醫生開咗少少敏感藥膏畀佢搽，即刻靚仔番。」

他又透露囝囝改了中文名「陳霆軒」：「我本身好鍾意個軒字，想第時有小朋友就幫佢改呢個字，有個長輩幫手改名，畀咗幾個字我哋揀，咁啱就有個軒字，希望佢好似呢個名咁man啲、硬淨啲。」他又笑言太太有想過改個「曦」字：「但我話如果第時囝囝要罰抄個名嘅話，就會怨我哋。」