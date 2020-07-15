疫市死頂押後開舖　林秀怡拍拖睇裝修變忟薑

藝人林秀怡去年疑捲入政治風波而遭無綫雪藏，但近期已有解涷迹象，除了有份參與《big big shop感謝祭》活動外，有份主持的新節目《我要做業主》亦將於7月底播出，事業喜見曙光。近年積極發展副業搵錢的她，繼3年前與友人投資開餐廳後，去年又開設網店出售美容保健產品，上月她更無懼逆市，宣布在名店林立的銅鑼灣開設美容院，主打做闊太生意！

除口罩互餵

日前，林秀怡偕導演男友Kevin拍拖行傢俬舖，似為新店張羅用品，看完一輪，二人隨意地買快餐「立食」醫肚，期間除下口罩互餵，慳家都可以勁Sweet！離開後，兩口子手拖手逛街，期間林秀怡一臉忟憎地傾電話，眉頭深鎖，男友緊張地望實她，其後齊齊步進附近一座大廈，上樓只見內裏烏燈黑火，而林秀怡則兩頭騰打點。

事後東網聯絡上林秀怡，她表示新舖受疫情影響，加上裝修進度一拖再拖，令她非常頭痛：「裝修遲遲未開工，已經令我好煩，原本計劃7月底開張，但依家照進度嚟睇都冇乜可能。加上近日疫情又再嚴重番，就算美容院開咗都唔能夠做生意，惟有將錯就錯，暫定押後到8月底至開張。」