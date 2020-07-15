志文志康翟威廉拍MV　蘇皓兒有靈氣暴曬塊面冇汗

藝人周志文與細佬周志康、翟威廉、羅浩銘為新歌《人馬座》拍攝MV，請來女神蘇皓兒（Chloe）擔任MV女主角，羅浩銘剛巧有朋友是劍道高手，便請對方擔任劍道顧問兼借出正統盔甲及木劍，令專業感全面提升！此歌由翟威廉作曲、作詞，「大細孖」志文、志康合唱，眾人於南生圍拍攝，全以劍道Look示人，充滿靈氣！

周志文希望新歌可以八月推出：「之前我哋第一首歌是《不是富二代》，而《人馬座》係講不受管束嘅感覺。（對翟威廉表現如何？）我哋梗係滿意啦！（有冇畀意見？）多多少少都有，每一個星期威廉都會update（更新）吓，佢通常有好多個options（選項），大家都會傾吓，（有冇諗過創作一首？）有咁嘅諗法，不過因為我哋成個團隊，分工好清楚，威廉嘅創作係意想不到，佢係一個深藏不露嘅男人。」

問Chloe是否義務演出？周志文說：「我哋會同佢私底下計，威廉係我哋嘅總管。」提到眾人於烈日當空要在郊外拍攝劍道，他說：「今次威廉好早有計劃，想有啲動作喺MV入面，其實當日拍起嚟都好攰，不過大家都做到個感覺出嚟，Chloe、陳安立同威廉都做得到，好有功架。不過我哋好多人都差啲中暑，陳安立就真係有中暑感覺添！」

提到於社交網上載嚇到Chloe𠵱嘩鬼叫的短片時，他解釋：「我哋拍攝嗰日都早早哋，到佢差唔多埋位，見佢好攰咁，我咪幫佢提一提神囉！真係好好笑。」

由於拍攝當日天氣酷熱，他們在烈日當空之下，拍足十二小時，要頻頻飲水降溫，期間更遇上大蜜蜂「襲擊」，羅浩銘與陳安立被叮中，幸無大礙，抖一抖便繼續開工，外表嬌柔的蘇皓兒，面對大蜜蜂竟然絲毫沒有懼色，非常冷靜！

至於Chloe則說：「今次拍呢個MV我就第一次接觸日本劍道，MV拍咗三日，事前都學咗一日度招數，而周志文、周志康同翟威廉都係我嘅好朋友，拍攝時都似大家喺度玩咁，如果要講辛苦嘅地方，係夏天着住劍道衫比較厚，我哋喺南生圍同石灘曬住拍係好辛苦嘅，而一個動作都重覆做好多次，把劍好重，拍完隻手係抬唔起，不過拍時啲氣氛同拍出嚟嘅效果都好好，同埋發現自己有一樣技能，我係好容易出汗嘅人，但暴曬後我塊面都係冇汗嘅！我覺得好神奇。」