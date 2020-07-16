吳業坤輸唔起鬧人垃圾　Lincoln反擊：廢柴！

歌手吳業坤連日來在社交網辣火頭，公開炮轟天堂鳥成員Lincoln、羅天宇、余德丞、何廣沛是「垃圾」，Lincoln還拖反鬧他「廢柴」，火藥味濃到唱片公司介入了解，惹來爭女、攝位疑雲！

對人對事面面俱圓的吳業坤，近月無名火起，不停在社交網喪鬧天堂鳥成員Lincoln（許俊豪）、羅天宇、余德丞、何廣沛及幕後人是垃圾，Lincoln不甘被當眾「鞭屍」，反擊吳業坤是「廢柴」！唱片公司高層見二人隔空互罵，即向Lincoln了解事件。男人鬧交，多數不離錢與女人，但據知眾星「攬吵」，全因吳業坤未夠班又要撩人打機，輸了即唔忿氣鬧人發洩，其波友「頂唔順」寸他是「獨食精」及「搶波王」！

吳業坤受訪時否認爭女或搶工作：「放心，爭女佢哋唔夠我嚟！（搞到Lincoln被公司了解？）咁我個個都鬧吓、搞吓佢哋先。」並透露近月迷上打籃球的手機Game，雖然和眾星是好友，不過所謂「戰場冇父子」，每次被波友累輸波，他都會無名火起，要喪鬧發洩，但強調沒有傷彼此間的友誼：「咁男仔唔會咁小器嘅。」又笑言計劃與波友組隊參加電競比賽：「喺呢個疫情下，梗係要多元化發展先安全嘛。」

至於Lincoln表示和吳業坤是「機友」：「打機個機，亦係操肌嘅肌友。」據知，他在該籃球遊戲的香港排名頗高，他謙稱：「最高係第6位，不過呢排跌到10幾，都用咗1千蚊課金。」又指羅天宇、余德丞與何廣沛亦是高手，「女神級」的余思霆亦是隊友。問到吳業坤成績如何？他大笑說：「佢100名打後啦！（係咪唔受佢玩？）佢級數都唔同，不過都有約佢一齊打嘅。」問到覺得對方「機品」如何？他指該遊戲講求圑體精神，暗寸對方喜歡坐享其成：「感覺係佢坐喺龍門等餵飽囉。」