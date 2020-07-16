東方日報C1：Aka遭狗咬唇縫9針恐破相

女子組合 Super Girls成員Aka（趙慧珊）做義工時發生意外，被狗「狼吻」後成嘴血，隨即入院縫9針，恐有毀容之險！靠樣搵食的她一度擔心「連嘴都冇埋」，現時上唇多了一條「蜈蚣」疤痕，但她未有責怪「行兇狗」，還為毛孩發聲指「狗是人類最好的朋友」。

Aka前晚突然在社交網上載入院相，相中見她獨自坐在候診室，並用紙巾按實嘴唇，頭耷耷狀甚可憐，而另一張相則赫見其腫脹嘴唇上縫了約一吋長的「蜈蚣」疤痕，傷勢頗為嚴重！為免粉絲擔心，她撰文交代「毁容」經過，透露到流浪狗場當義工搬運物資，獲一班第二次見面的狗狗「熱烈歡迎」，隨即踎低摸狗作回應。頭30秒，人狗摸與被摸都玩得 開心，但其中一隻狗突然張口向她面部咬了一口，即時一陣劇痛，抹嘴時更一手鮮血，她憶述：「我不敢想像我的嘴還在不在，又或是咬爛到甚麼形狀……」嚇到爆喊的她立即照鏡檢查傷口，看見鏡中只有血，腦 海一片空白，Aka媽媽、妹妹及妹夫等急急送她入院， 最後在上唇縫了9針及接受破傷風針注射，稍後再安排打瘋狗針。她不忘苦中作樂，自嘲因喊得太耐，令雙眼腫如「雞蛋」。

飲粥水 一周後可拆線

文中自責處理危機感極低的Aka，自嘲只識喊及問一萬次「點算？」，但冷靜過後覺得今次屬「不幸中之大幸」，還為「兇手」護航：「不是自己養嘅狗狗，牠們可能不明白你的動態，但狗狗始終是人類最好的朋友，我也要好好學習如何跟狗狗好好相處。」將責任 攬上身。記者昨日聯絡在家養傷的Aka，她坦言最擔心破相：「成晚瞓唔到，依家個嘴分兩層縫針。」由於傷 口仍感痛楚，她要用飲管進食母親煲的粥水，還要服食兩種抗生素，一周後可拆線。問到受傷可有影響工作安排？她說：「暫時Hold咗Events，但因『禁聚令』 都有可能Delay，希望可以快點好番。月尾就有個廣告 硬照拍攝，但我對自己有信心，因為我成日做運動。」

隊友慰問 偶像嗌陰功

SG四位隊友昨日齊聲表示擔心隊長Aka的傷勢， Jessica（蔡明思）坦言被新聞嚇親，幸好得知沒有傷及 眼與面部， 並已慰問對方：「佢話會好好戒口。」 Cheronna（吳嘉熙）亦說：「覺得好慘！一定好痛同埋 佢一定會好擔心， 好明白佢心情。私底下有Send Message畀佢，我覺得佢連笑都笑唔到，怕個傷口會 爆，最緊要佢好好休息，唔好太過擔心！」Heidi（李 靜儀）與Yanny（陳穎欣）則在社交網隔空祝Aka早日 康復。

消息傳出後，差不多半個娛樂圈的藝人一同為Aka 打氣，她亦負傷回覆，其偶像容祖兒心痛留言：「陰功，一定嚇親啦！小心處理傷口，好快好番㗎啦！」曾傳緋聞的伍允龍亦送祝福，Aka親自回應：「c fu jaiiii （ 師傅仔），Thank you，I'm fine ah， 可以打功夫 Tim 。」謝安琪夫婦、江伊晴、蔡卓妍與周柏豪等都為她集氣。

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