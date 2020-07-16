【健樂事】解暑食節瓜　3大好處

天氣太熱，容易叫人心煩氣躁，還會對身體造成負面影響！下星期三（7月22日）是大暑，相信不少人都會進食瓜類來消暑，尤其是冬瓜，更被視為暑天第一瓜，但屬性偏寒，不是人人啱食，特別是體質較寒（容易手腳冰凍者）或經期來臨前，不太適宜食用。相對而言，又稱「小冬瓜」的節瓜，可塑性更高，以下是食用節瓜的3個好處，愛好入廚的朋友，不妨參考一下。

好處1：不太寒涼

據《本草綱目》記載，節瓜味甘性平，不寒不燥，雖然有消暑作用，但不像冬瓜和西瓜那麼寒涼，很具「正氣」，只要在烹煮時加入薑片，已能中和其寒性，適合任何體質的人食用。

好處2：生津解渴

在中醫學角度，節瓜是營養價值豐富的蔬果，具有止渴、生津、驅暑、健脾、利尿等多種功效。此外，它含小量蛋白質及其他營養素，如鈣、鎂、磷、鉀、維他命C等，可幫助身體紓緩水腫情況。

好處3：老幼咸宜

據食物安全中心的數字顯示，平均每100克節瓜，可食用部分已有1.5克食用纖維，熱量只有15卡路里，脂肪更只有0.1克！由此可見，節瓜的熱量非常低，脂肪近乎零，適合大部分人（如長者、留院病人、減肥人士）食用，就連嬰幼兒也可於6個月起進食節瓜蓉。