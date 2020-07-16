關智斌爆肌寫真　揭露最真的自己

關智斌（Kenny）由歌手到演員、由廣告到時尚，日夜不停鍛煉，一直保持完美狀態。今年八月，Kenny將會推出《尋蝶戀花》寫真集。

寫真集藉由188頁的圖片及文字，以「尋找自己」的旅程為主軸，Kenny希望透過《尋蝶戀花》讓大家感受到他的成長、理想和勇氣。寫真集於日本取景，游走在復古和現代之間的氛圍、主題及設計，同時更邀得香港新生代攝影師Miss Bean（羅豆）掌鏡，她曾跟日本國寶級攝影師瀧本幹學習攝影。

希望能保存時光的真實感。值得一提的是，這次還注入蝴蝶和花朵的創意，讓生命結合藝術，讓寫真集的文藝和詩意水平得到提升！

而Kenny為了這次拍攝，事前已狂操肌肉，希望呈現出比過往更好的體態，「寫真集點解叫《尋蝶戀花》，因為我希望呈現到畀大家睇，經過呢十幾年嚟自己成長嘅體會、對於夢想嘅追求，同埋對於理想嘅睇法，『蝶』係有蝴蝶破繭而出嘅意思、繁花盛放嘅一個感覺，於是就用咗蝴蝶同花去呈現。」問到拍攝趣事？Kenny說每天工作過後跟一班工作人員食大餐、飲酒是最開心，除此之外，於「弓道館」拍攝亦令他非常難忘：「因為當日真係有個老師教我點樣去擺嗰啲姿勢，日本人學嘢真係會用好多時間心機去學，所以其實嗰啲姿勢真係唔係一時三刻就可以擺到出嚟。嗰日嘅學習過程，老師都幾惡，我又要好快又要投入到個狀態，所以嗰一part嘅相，應該係最辛苦。不過影出嚟嘅效果真係有嗰種『弓道』嘅感覺、係一個再出發嘅感覺，睇番啲相我真係好滿意。」