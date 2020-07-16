韓團再爆欺凌風波？I LUV前成員試圖自殺獲救

韓團AOA前成員珉娥早前自爆曾遭隊長智珉欺凌長達十年，期間她曾試圖自殺，事件鬧大後，智珉宣布退團。

而另一韓國女團I LUV於去年出道，早前自爆患有恐慌障礙症暈倒入急症室的21歲成員Minah，隨後宣布因健康問題與事務所解約及離隊，並轉當網紅，在視頻平台開啟個人節目，近日亦驚爆疑曾於隊內受欺凌而試圖自殺。

Minah前日在社交網留言指現時體重為36kg（約79.2磅），並留言稱：「依舊吃不下飯，我也不知道會不會沒事！」她又暗示曾受欺凌：「有人要求我保守秘密，但我不明白為何要把委屈及承受的事保密，如果是人的話，不應該會先想到要正式道歉嗎？我希望折磨我的人可以向我道歉，如果看到我的發文，如果還有點良心，希望你自己想想吧！你是否也希望我就這樣昏倒死去？我現在已充分感到痛苦，拜託別再折磨我了！」

Minah在文中未有透露折磨她的人是誰，但她昨晚在視頻平台上傳錄音短片：「昨日凌晨在漢江，令很多人受驚，很抱歉！」原來她當晚在漢江附近試圖自殺獲救：「昨日是警察救了我，跟我說了很多，我不會忘記！很感謝SHINee泰民前輩的叔叔、警察，好好安慰了我媽媽，我沒有見到他本人，但我一定會去跟他道謝！」Minah續說：「我真的很痛苦，拜託請停止折磨我！」她又表示待情況好轉後會再次重啟直播。

I LUV現時成員包括Seoyun、Dahyeon、Mari、Choesang及Gahyeon，當中Seoyun更是韓團EXO成員Chen的表妹而惹起關注，但有指組合已於日前低調解散，部分成員將以同門新團Botopass再出道。對於有傳Minah於隊中曾受欺凌而患上抑鬱症及失眠，事務所回應稱正在確認中。