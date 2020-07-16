萌樣Pokemon　拯救短小睫毛

Pokemon的出現不但為大家帶來歡樂，更為一眾睫毛短小的女生帶來希望！話說在日本大受歡迎的美妝品牌ANGFA近日推出了多款睫毛產品，包裝上全部印有Pokemon及Pikachu的萌樣，讓玩開捉精靈遊戲的女生，好想把它捉回家，拯救自己的稀疏短小睫毛。

今回推出的新產品，一共有兩款。其中一款是曾經贏過多項美容大獎、包裝上印有Pikachu圖案的Scalp D Beaute Pure Free睫毛液。當中的獨特成分Rash D膠囊能從根部滲入納米級睫毛化妝品成分，配合溫和及純淨無味配方，用後無懼刺激，讓睫毛保持健康，甚至變得結實纖長。至於另一款Scalp D睫毛精華液則注入兩倍Rash D膠囊成分，能加倍修護和增長睫毛，包裝盒及瓶身亦加入Pokemon Design，萌樣設計讓人一見就想據為己有。不過這兩款新品要下星期才於日本Nationwide廣場（PLAZA）、閣樓（LOFT）及部分藥妝店發售，暫時未能返「鄉下」的絲打，要入手就要搵當地朋友或日本代購幫忙了。