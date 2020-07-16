莊思明揸電單車受傷　楊明心痛：唔敢坐佢車尾

藝人楊明及女友莊思明（Lisa）以情侶檔出席新戲開鏡儀式，二人透露戲中不是飾演情侶，Lisa酸爆笑話男友戲中有另一個，問到是否攞正牌監場？她再笑話：「冇呀，都冇親熱戲，佢想都冇呀！」楊明即笑住「備案」：「做戲啫，定啲嚟！」然後Lisa說：「我係做新聞主播，佢（男友）就例牌做警察。（圍繞社會運動？）都唔係好算。」楊明接說：「係講啲年輕人嘅思維改變，以及反思過程。（提到『時代』字眼怕唔怕敏感？）呢個係本身公司名嚟。」

Lisa慘受血光之災

Lisa繼早前拍外景時被偷手袋，昨日於社交平台上載血照，可謂災難連連！現場見她左手手㬹貼上大塊膠布，她交代意外經過：「揸電單車嗰陣唔覺意分心。（諗住男友？）唔係，係高估咗自己，因為之前揸得純熟啲。（會有陰影？）冇乜嘢，皮外傷啫！應咗一劫冇事啦！8月頭就考車，希望唔好再改期。」不過楊明就大叫肉赤：「但要畀佢跌吓先知痛，自己小心啲啦！係小小教訓。」問到敢坐女友車時，他即抵死笑話：「唔好啦啩！如果係三個轆嘅就OK。」

其中Lisa指已開工數日，而楊明就謂原定明天開工，但最後取消了，問到是否關疫情再爆發？他指不是：「係因為個場景。（《飛虎3》停拍7日避炎，你哋都會？）暫時未收到呢個通知，但都唔太擔心，工作人員有戴口罩，自己埋位前都會戴。」談及是次開鏡活動人數眾多，超出4人禁聚令限制，問到會否更危險？他說：「4人禁聚令好似關室內事，室外同工作應該冇事嘅，而且我哋喺空曠嘅地方，但大家都要小心啲。」Lisa指現時無時無刻都會掛迷你空氣清新機，心理上較安心。

講到政府強制要求食肆「晚六朝五」禁堂食，身為多間燉湯店老闆的楊明，表示昨日首日實施都有落灣仔分店視察，大讚食客們都好自覺，均準時離場，其後還有去外賣部幫手：「眼見條街都少咗好多人。（生意再次受影響？）要過咗呢7日先有個數字。」