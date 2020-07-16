街坊不滿除罩！莊思敏無奈食「死貓」：演員係比較敏感

藝人莊思敏（Jacquelin）、莊思明、楊明、曹永廉等於大圍一間茶餐廳，為新戲進行開鏡儀式，除了演員、工作人員及傳媒外，現場還吸引大批街坊圍觀，總人數超過半百，疫情之下仍多人聚集，增加危險度！故活動進行期間有警車巡視，其中有3、4名警員向附近屋邨保安了解，最後還登記其中一名工作人員身份，另有街坊大叫及向警察投訴表達不滿：「戴番口罩啦！好危險㗎！」

問到Jacquelin可有聽到街坊「訴求」？她無奈指：「冇辦法啦！演員係比較敏感，埋位開工冇可能戴住口罩，打開電視機見到演員戴口罩都覺得奇怪，開緊工就冇辦法，但一收工、放飯都會戴番，唔單止係因為法例，而係保護自己。」又謂上星期已經開拍新戲，於新禁聚令之下暫無影響：「會小心啲，台前幕後都有戴口罩。今次係同曹永廉做兄妹，佢係茶餐廳老闆，我就係雜誌社老闆，室內戲為主，雖然大熱天時，但都拍得舒服。」

她又指近日密密開《姊妹淘》：「就嚟開播就要儲定啲貨。（新主持加入有新火花？）同啲新加入嘅妹妹未係見得多，但每次拍新主持都有新火花，內容、氣氛上都唔同啲。」