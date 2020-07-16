趕上潮流　細味時尚摩登中菜

限聚令收緊，晚上6時後不能堂吃，但Lunch都要食架，對自己好啲，食餐好，搜羅幾間全新中菜館，既提供傳統菜餚，還有創意烹調方法，帶來別具風味的美饌，困境中稍慰藉大家味蕾與心靈。

創意點心甜品

灣仔的「中庭」，由超過30年入廚經驗的主廚蘇志輝師傅掌廚，午市點心除了有傳統粵式的出品，還有很多新款設計，如美輪美奐的塘坢高湯金魚餃、可愛的牛肝菌煎帶子貝包、梨形的雞蓉鹹水角和菊花狀的蟹籽百花春卷，通通都是打卡之選。主菜方面，濃郁入味的醬油糯米蒸蟹、火候十足的花膠鮮冬菇蟹肉炒蛋白、健康的日本南瓜牛油果炒百合，都有其吸引力。最後來個中西合璧的香草雪糕蜜糖脆麻花或川椒菠蘿杏汁布甸，圓滿作結。

匯聚不同菜系

尖沙咀的后園，總廚陳其白師傅曾於不同的米芝蓮星級中菜廳工作，多年來推出不少創意菜式。除此之外，店內還有李志剛師傅和顧問的周世韜師傅設計新派川菜，搶眼點心就有麻辣濃湯小籠包、紅水晶素餃、春風得意米網腸、泡菜蘿蔔糕、瓊州胡椒餅、百利酒蛋撻等。主菜方面，法葱黑松露脆皮雞、川麻豆腦龍蝦、龍皇綿花泡飯、油泡筍殼魚及濃湯象拔蚌菜苗等，盡顯傳統和中西合璧的美味。

矜貴菜式宴客

銅鑼灣的月下酌，位於大廈28樓，居高樓下，配上玫瑰金和黑色的裝潢為主調，打造型格的氣氛。菜式方面，以傳統大良炒鮮奶及鹹蛋黃炒龍蝦炮製的月下海龍，一次過吃到不同的龍蝦質感。冬瓜盅吃得多，百寶西瓜盅又如何？另外還有秘製素叉燒、花膠蟹肉蛋白南瓜羹、極尚十味佛跳牆等，創意的牛油果川味辣子雞、金莎芥末鴛鴦虎蝦皇，統統帶給味蕾新感受，最後再來一客鮑汁鮑魚燴珍珠米或蟲草花欖豉蒸龍躉荷葉飯，配上餐酒或雞尾酒，宴客夠得體。