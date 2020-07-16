孖靚女陳漢娜拍MV　馮允謙演未來人有憾事

寰亞唱作歌手馮允謙 (Jay) 的新歌《地球來的人》比前作更科幻更多特技，不過雖然在 MV中要扮演未來世界人類，但他就沒有機會穿上太空人裝演出，令他大感可惜，他解釋：「開會時聽到導演講話有太空船，我又做一個未來人類，當然好興奮啦，心諗咁大個仔都未做過太空人，有得試吓都唔錯，點知原來2030年後嘅人，可能已經唔需要再着啲厚重太空衣喺太空生活，而係好似我身上呢一套咁，線條好簡單嘅套裝。」

Jay表示今次同上次首歌《開始倒數》一樣，有好多好犀利的特技，因為背景都是講未來世界，不過今次是一個愛情故事，所以導演幫他搵了又靚女又好戲的女主角Hana（陳漢娜）一齊演出，他說：「因為佢之前已經有好多演戲經驗，演出過電影，所以知道要同佢一齊拍，我都有啲緊張。不過Hana好投入好好人，事前準備時會溝通好，等我知道佢會點樣演繹，令我都好易就融入晒個角色。」

上次首歌主要描述世界末日將至，《地球來的人》就承接故事發展，Jay說：「故事講到已經世界末日，地球已經唔適合人類生活，咁Hana就會移民去外太空新嘅星球生活，但佢又掛住我，想返嚟，所以佢會有一場『喊喊戲』。」Hana也說：「唔係真係要喊出嚟，只不過鏡頭會見到地球上好多人被吸走消失，當中有BB仔，你面對呢個情景會有一份無力感，所以會好傷心好難過。」