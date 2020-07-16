靈敢侶情：安撫別人的技巧

緊張的人之所以會緊張，是因為不能放鬆。（作者提供）

很多人都不懂得安撫人，例如最常聽到的是︰「不要緊張，放鬆點，你緊張會令到身邊的人也不好過。」

首先在意思上，「不要緊張」和「放鬆點」其實一樣。不緊張的相反是放鬆，即是說，安撫別人者雖然講了兩句、合共七個字，但意思只有一個。然後，你還怪責他「令到身邊的人也不好過」。

這算甚麼樣子的安撫？

緊張的人之所以會緊張，是因為不能放鬆（我都用了兩句、合共17個字講一個意思）。緊張，並非大部分人類喜歡的情緒，換言之，如果他可以放鬆，他會選擇不去緊張。所以，他不會因為你一句「不要緊張」就神奇地放鬆。他不是不做，是做不到。

人之所以緊張，是因為他的過往經歷讓他記住︰只要他放鬆，問題便會出現。由此去估計將來的話，他便會解讀成︰我不可以放鬆，否則我便要收拾爛攤子。

那何解他放鬆便會出現問題？可能是他的處事方式，一旦不着緊，便會鬆懈，因而犯錯，所以，緊張是去幫他集中。又或者是，他明明知道身邊沒有人會照顧他，只要他放鬆，然後出錯，所有人都會拿他來罵、拿他來怪責、背後數落他和當面追究他。所以，緊張是因為他想承擔，或者不想被迫承擔其他人所犯的錯。

所以當你叫一個人「不要緊張」，在他眼裏和心目中，你不但在講廢話，反而會令他覺得︰「你不懂我就別出聲阻住我。」

以上情況，經常出現在兩種情景︰

阿媽教仔女時，身邊的人或旁人出聲勸︰「不要緊張」；

老婆抗疫消毒家居時，身邊的人說︰「咁緊張做乜鬼！」

然後，他只有更緊張，因為身邊的人都放鬆。

下一次你若想安撫人，可以說「我明白你緊張，放心，有我在，我們一起面對。」目的是要讓對方知道︰

“原來我不用緊張了，因為，你會好好照顧我、保護我。

有你在，我放心多了。”

不過呢，好多人都只愛用嘴巴去關心人，因為講兩句慳水慳力，「一起面對」嘛……？

「搵日丫，得閒再約！唉，不過唔好話我話你吖，你呢種性格呢，會搞到身邊啲人都好緊張囉！」

只要一切責任都在你這個緊張大師身上，他就變成被你搞到好緊張的受害者了。

然後，你只有更加緊張，沒完沒了。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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