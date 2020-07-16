內地戲院7‧20有序重開　林小明：唔能夠停擺！

因新冠肺炎疫情，令內地電影院自1月24日起暫停營業，至今接近半年，雖三月中曾有個別地方戲院短暫重開，但最終都要再次停業，令電影業步入前所未見的寒冬期！

今日，內地電影局發布了將有序地重開電影院，低風險地區在電影院各項防控措施有效落實的前提下，可於7月20日有序恢復開放營業。中高風險地區則暫不開放。據內地業內人士指稱，對於戲院終能復工感高興，但限制亦不少，如入座率不能超30%，排片場次不能多於正常一半，但可以重開戲院，總算令停擺了一段日子的戲院業重現曙光。

對於戲院將有序重開，寰宇電影公司老闆林小明直言是好事：「始终都要復工嘅，社會唔能夠停擺！」對於有指寰宇投資的《拆彈專家2》有意賣給影視平台而放棄於戲院上映？林小明則表示：「我哋當然希望上電影院，不過，如果有影視平台畀得起高價嘅話，我哋都會考慮，但首選一定係想喺電影院度上。」

至於旗下擁有《麥路人》、《七人樂隊》的寰亞電影高層莊澄亦表示很開心知道內地影院將有序開放，他謂：「開番電影院係電影業復甦第一步，但要全面回復正常入座率先能夠回到正常狀況，相信需要半年以上。（咁《麥路人》等電影會唔會考慮賣畀影視平台，放棄上影院？）我哋當然喺想上電影院先，一切要睇之後情況再決定。」