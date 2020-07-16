李佳芯沖涼攞靈感　竟然好鍾意睇負評

日前藝人李佳芯（Ali）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主播許文軒專訪，大談推出新書的感受，她表示：「我絕對唔係作家，以前讀書時作文都唔係特別叻，我只係想紀錄一啲嘢，透過本書講下我嘅內心世界同點解會形成今日嘅我，所以我將由細到大我印象深刻嘅經歷都一一寫低，裏面啲古仔全部都係真人真事。」她又說：「我沖涼嘅時候特別多靈感，平時如果冇靈感，我會放低筆，去搵下嘢食，煮個麵同洗衫做運動先，因為我係一個唔迫得嘅人，越迫自己越諗唔到嘢。」

談到入行後感受最深事情，Ali坦言：「感恩自己做過咁多唔討好嘅角色，我拍劇做小三，我真係冇諗太多，全因為自己鍾意演戲，但出到嚟原來觀眾好鍾意。初初唔識演戲，做完俾人鬧話我唔識做戲，雖然係咁但係我又好鍾意睇啲負面批評同留言，好似話我好多小動作同講嘢太快，如果有道理嘅批評我係會改同提醒自己。（登台唱歌被狠批感受深？） 2017年元旦唱《小幸運》我好記得，我係一個從來都唔鍾意喺人面前唱歌嘅人，為咗工作我臨急抱佛腳去學唱歌，最終緊係唔得，之後竟然變成咗個話題，每次一提到《小幸運》，大家就好似好開心，依家我慢慢改善緊，都有繼續學唱歌，但每次上到台都係好緊張。」