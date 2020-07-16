抗疫唔怕悶！Switch新作陪過暑假

疫情反彈，學生們提早放暑假，悶在家中最好打機消磨時間！適逢近排Nintendo Switch有多款新作及更新，涵蓋動作、運作及益智類，居家抗疫都唔怕悶親！

點「紙」Mario

「水喉佬」Super Mario大家由細打到大，今次佢以新面目示人。在新作《Paper Mario: The Origami King》中他同一眾朋友都被神秘惡勢力「奧利王」變晒做摺紙，玩家需帶領他們一同對抗其摺紙大軍。遊戲以2.5D畫面呈現，Mario除一貫撞磚踩龜外，仲可透過控制器四向傾斜來操作他的「神祇之手」，以解開各種難題。在有限時間內將敵人完美排列也是本作戰鬥重點，遇到巨型文具Boss更要規劃攻擊路線，非常燒腦！

動森跳落水

天氣愈來愈變熱，《集合啦！動物森友會》也應景地迎來大型更新，將開放島嶼附近的大海讓玩家暢泳。穿上潛水衣，就可潛入水中捕獲各種奇怪海產，之後捐贈給到博物館，令展覽室更加豐富。更新檔還加入新角色「阿獺」，送帆立貝會收到一些回禮。7月更有七夕活動，可買入七夕竹送畀朋友。

8人狂飆車

以瘋狂飆車與撞車等玩法聞名的《橫衝直撞》系列，續作《狂飆樂園》最近在Switch推出重製版，畫面與視覺效果大幅提升，支援60fps畫面更新率。遊戲收錄了8個主要DLC內容，最多支援8名玩家一齊鬥車。登場車輛超過130款，從改裝汽車到復古經典車款都有，準備好上車四處破壞啦！

冒險釣大魚

《戶外釣魚：公路旅行冒險》是一款釣魚模擬遊戲，具備了運動、冒險與RPG元素。遊戲採用第一人稱視角，從池塘到大海提供超過10種以上釣場，魚類更多達30多種。玩時可透過控制器體驗刺激手感，釣到大魚絕對讓大家腎上腺素上升！

屏幕變棋盤

顧名思義，《世界遊戲大全51》收錄了世界各地51種經典遊戲，由大家熟悉的飛行棋、波子棋，到播棋、德州撲克等海外有名的遊戲都有。把Switch主機平放就能當作棋盤，最多4人一齊玩，也可以透過鄰近主機通訊或線上配對和全世界的對手較量。

博士助燒腦

《大人的Nintendo Switch腦部鍛鍊》由腦科學專家川島隆太博士監修，可配合Joy-Con控制器做出多種腦部鍛煉，例如線上包剪揼、鬥快數雀仔兼撳掣、利用觸控筆計數並同時跨過障礙物等。遊戲會計算玩家的資訊處理速度、短期記憶力及抑制力，再評估出相對的「腦年齡」，想知成班Friend邊個最醒一定要玩！