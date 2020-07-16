口罩規格睇啲乜？原來可以睇Q嘜

新冠肺炎疫情反覆，社區第3波爆發，大家又再次搜羅一些高防護抗疫用品，不少有小朋友的家長會大手入高防護的小童尺碼口罩，然而，坊間擁有高防護的小童口罩不多，而作為少數同時獲得香港「Q嘜」優質認證及美國ASTM F2100認證的本地口罩生產商香港保家（PROCARE HK）就推出第一級（Level 1）認證口罩的VFE、BFE及PFE均達95%以上、第二級（Level 2）及第三級（Level 3）認證口罩更高達99%以上的口罩，最重要是第一級及第二級均有小童及大人尺碼。

品牌高規格的無塵車間廠房，獲ISO 14644 Class 7標準認證及ISO 13485醫療器材品質管理系統標準，而出品的5款產品亦獲美國 ASTM F2100-19標準認證，有效阻擋液體、過濾病毒、細菌及顆粒，而成人用第二級（Level 2）認證口罩更是香港首批榮獲香港「Q嘜」優質認證的口罩，而其餘產品正進行「Q嘜」認證申請，質素有保證。

此外，品牌將舉行連串義派活動，聯同義工團隊到老人院或向低收入家庭送上體驗裝口罩之餘，同步亦推出「香港保家校園口罩推廣計劃」，以「學校優惠價」為教職員及學生提供口罩；也為照顧低收入家庭及有經濟困難的學生提供「津貼學生優惠價」，回饋社會，為香港抗疫出一份力。