李靜儀相隔6年再拍劇　孖陳欣妍熱褲派福利

女子組合Super Girls成員李靜儀（Heidi）與近期上位女神「Double S」之一的陳欣妍有份參與本港製作的網劇，兩人在劇中不時「大派福利」，以多個熱褲騷長腿造型上陣，令網民大飽眼福。

相隔6年再次拍劇的Heidi在劇中的角色是夢想加入娛樂圈搵真銀的少女，Heidi自爆今次拍攝差點被一場戲考起：「其中一場戲要喺船上拍攝，我第一次上船拍戲，原來喺船上開工，真係會暈暈哋，有啲暈船浪，而且拍攝當日天氣好差，經常落大雨，大家都要化好妝，不斷咁等，等停雨就開拍，好在最尾都能夠順利完成！」

為了演好今次角色，Heidi事前做足功課，找戲劇導師上堂，難怪她表示拍攝過程信心十足。Heidi笑言對演戲上癮，更渴望演古裝角色發掘自己的另一面：「好多角色都想挑戰，尤其是古裝或民初角色，對我嚟講都好新鮮，希望將來有機會做，將自己的另一面呈現給觀眾。」

至於陳欣妍稱對今次拍攝也很難忘：「當中一場戲到警局盤問室拍攝，劇情講我被警方盤查，我細個睇戲，都見過好多相關場面，但真正入內並參觀都係第一次。」